Standard dient verzoek tot hoger beroep officieel in

Door: redactie

22/12/16 - 11u58 Bron: Belga

© photo news.

Standard heeft zijn verzoek tot hoger beroep bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) officieel ingediend. Dat is vandaag bevestigd op de website van het BAS. De Rouches tekenen beroep aan tegen het vonnis van 15 december van de Buitengewone Kamer van de Geschillencommissie van Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) naar aanleiding van supportersincidenten in de Waalse derby tegen Charleroi.

Standard werd voor de ongeregeldheden in Charleroi op 4 december gestraft met een wedstrijd achter gesloten deuren, het effectief worden van de straf van 2 maart - Standard werd voor incidenten in Charleroi op 25 oktober 2015 veroordeeld tot een voorwaardelijke sanctie van een match zonder publiek - en de maximumboete van 5.000 boete. De 1-3 stand, die op het scorebord stond wanneer scheidsrechter Serge Gumienny de partij definitief stillegde na 68 minuten, bleef behouden, maar geen van beide ploegen krijgt punten. Dat schoot in het verkeerde keelgat bij Standard, dat vindt dat het bondsreglement (artikel 1917.3) niet correct geïnterpreteerd is. De Rouches schuiven de verantwoordelijkheid voor de definitieve stillegging in de schoenen van de fans van Sporting Charleroi.



Voorlopig is het niet duidelijk wanneer Standard, Charleroi en de KBVB hun zaak moeten bepleiten voor het BAS. De Rouches hebben hun verzoek ingediend en alle nodige stukken neergelegd. Vervolgens moet er een arbitrageovereenkomst afgesloten worden, waarin de drie partijen verklaren zich te zullen neerleggen bij de beslissing van het BAS. Charleroi, dat zich wel neerlegde bij de sanctie van de Buitengewone Geschillencommissie, en de KBVB krijgen ook de kans zich schriftelijk te verweren. Zodra ook de drie arbiters aangeduid zijn, wordt er een datum vastgelegd. Het arbitragecollege moet uitspraak doen binnen een termijn van twee maanden.