Buffel: "We blijven in Maes geloven"

22/12/16 - 08u14

Racing Genk kreeg aan de Gaverbeek nog maar eens een klap in de competitie. Play-off 1 is verder weg dan ooit en toch bleef Thomas Buffel strijdvaardig. "Ik had vanavond echt niet het gevoel dat Zulte Waregem beter was, alleen scoren zij uit hun eerste open kans. Nadien waren er wat onnauwkeurigheden bij ons, vooral bij de spelers die normaal altijd bijzonder balvast zijn. Maar goed we hadden andermaal amper twee dagen recuperatie. Dat is de keerzijde van ons mooi parcours in Europa en in de beker. Daarom begrijp ik niet dat de Pro League ons geen extra dag rust gunt. Wij hadden deze partij toch perfect morgen (vandaag, red.) kunnen spelen." Buffel beseft dat play-off 1 halen nu een bijna-onmogelijke opdracht wordt. "Het is hopen dat we na Nieuwjaar een reeks kunnen neerzetten waardoor we nog een waterkansje maken." En dat mag mét Peter Maes zijn. Voor de Genkse kapitein staat de coach niet ter discussie. "De ploeg heeft geen motivatieprobleem onder Maes. Hij geeft nooit op, dat is zijn sterkte en dat brengt hij over op de groep. We blijven in hem geloven."