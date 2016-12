Zitten en zwijgen: onze videoman ziet dat Belhocine reglement eindelijk begrijpt

Door: Mathieu Goedefroy

21/12/16 - 23u43

video De uitspraak van het BAS en bijhorende boete van 5.000 euro aan KV Kortrijk en 'wannabe'-coach Karim Belhocine heeft zijn effect niet gemist. Onze videoman zag tijdens de wedstrijd tegen KV Oostende hoe de Franse Algerijn doodstil bleef in zijn dug-out. "We hebben beslist om de rollen om te draaien", gaf 'T1' Van Lancker na de wedstrijd toe.

De 'Directeur Voetbalzaken' van de Kerels - die niet in het bezit is van het nodige diploma om een eersteklasser te coachen - toonde zich vanuit de dug-out tegen KV Oostende opvallend stil. Sterker nog: op geen enkel moment was het Belhocine die zijn troepen coachte, wél T1 Bart Van Lancker. Bij een discutabele fase in de eerste helft wipte zelfs de hele Kortrijk-bank recht... behalve Belhocine. Wat een verschil met de voorbije weken, toen Van Lancker slechts figurant was en de Franse Algerijn langs de lijn de lakens uitdeelde.



Voor het eerst mocht Van Lancker ook op de persconferentie na de wedstrijd het woord voeren, maar die wilde over de situatie niet veel kwijt. "Voor de wedstrijd hebben we afgesproken dat ik vandaag zou coachen, maar dat kan volgende week weer anders zijn", beweerde Van Lancker. "Of het bestuur ingegrepen heeft? Ik herhaal: we hebben vandaag gewoon afgesproken om het eens anders te doen." Toch valt te verwachten dat Belhocine ook de komende weken niet meer actief zal coachen, om de licentievoorwaarden niet langer te schenden. Op 15 maart begint Belhocine aan zijn Pro License-cursus, in principe mag de Algerijn vanaf dan opnieuw de rol van coach op zich nemen zonder dat KV Kortrijk daarvoor nog een sanctie riskeert.