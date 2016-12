Door: redactie

21/12/16 - 22u57 Bron: vtmnieuws.be

video

Zulte Waregem won de topper van Racing Genk met het kleinste verschil. In de eerste helft kopte Meité de enige goal tegen de touwen. Een slap en inspiratieloos Racing Genk kwam pas in de slotfase dicht bij de gelijkmaker, maar Karelis buffelde een voorzet naast. PO1 is ver weg voor de Limburgers.