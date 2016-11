Dartel KV Oostende leidt weerloos Genk richting slachtbank: 6-0!

Yari Pinnewaert

27/11/16 - 16u19

© belga.

KV Oostende heeft vanmiddag makkelijk de maat genomen van Racing Genk. In de eigen Versluys Arena werd het 6-0 na goals van Berrier, Milic, Musona, Dimata (2) en Cyriac. Genk kon daar bitter weinig tegenover stellen en op de koop toe mocht Bailey na een minuut of 70 al afdruipen na twee gele kaarten. Oostende is zo met 31 punten tweede achter leider Zulte Waregem, terwijl Genk zevende blijft met 24 eenheden.

Tien minuten: zo lang heeft Genk de indruk gegeven de voet naast die van KV Oostende te kunnen zetten. De klas van Peter Maes leek wel een snipperdagje te nemen: aanvallend kregen de Limburgers amper wat klaar, terwijl Oostende zich vlotjes door de Genkse afweer voetbalde - vooral via draaischijf Berrier. Die nam de eerste goal voor zijn rekening (hij kopte moederziel alleen raak aan de tweede paal) en de 2-0 schilderde hij op de bol van Milic, die ook een vrijgeleide kreeg van de Genkse defensie. Oostende consolideerde en net voor het uur was het pas echt tijd voor 'gallery play': Berrier zette de aanval op en via Canesin en Dimata kreeg hij de bal terug om breed te leggen op Musona, die de bal héérlijk in de winkelhaak joeg. Het slotakkoord was voor Dimata, die nog twee ballen in de winkelhaak joeg nadat Cyriac tussendoor nog de forfaitcijfers op het bord had gezet: 6-0!



