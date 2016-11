AA Gent kent weinig problemen met Kortrijk en blijft thuis ongeslagen

© photo news.

Met sprekend gemak heeft AA Gent zich naar de achtste opeenvolgende thuiszege gevoetbald. Van vermoeidheid na de Europese match tegen Braga was geen sprake. Kortrijk stelde teleur en onderging de wet van de sterkste. Perbet, Neto en Saief zorgden voor een verdiende 3-0.

Hein Vanhaezebrouck liet voor de komst van zijn ex-ploeg enkele sterkhouders op de bank. Dejaegere, Simon, Coulibaly, allemaal keken ze toe vanaf de zijlijn. Bij KV Kortrijk rekenden ze op het torinstinct van topschutter Saadi. Alleen werd die nauwelijks in stelling gebracht in de eerste helft. Eén keer kon hij uithalen. Thoelen zag zijn poging ver naast vliegen. Dan deden de Buffalo's het een pak beter. Op het halfuur rondde Perbet een prima aanval genadeloos af. Niet veel later liet diezelfde Perbet de netten opnieuw trillen, maar nu ging het feestje niet door. De lijnrechter stond met de vlag in de lucht voor (nipt) buitenspel.



In de tweede helft leek Kortrijk even de neus aan het venster te steken. Saadi duwde de bal voorbij Thoelen, maar ook zijn goal werd terecht afgekeurd voor buitenspel. De West-Vlamingen deden daarna zichzelf de das om. Métanire gleed weg in de eigen zestien en schotelde Neto zo ongewild de 2-0 voor. AA Gent ging door op zijn elan en via invaller Saief - enkele seconden op het veld - werd het uiteindelijk nog 3-0. De achtste opeenvolgende competitiezege in de eigen Ghelamco Arena. Faut le faire!



