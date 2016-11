Brecht Dejaegere openhartig: "Menselijke aspect soms ver te zoeken in voetbalwereld"

Door: Glenn Bogaert

27/11/16 - 10u26

video Ook voetballers hebben al eens moeilijke periodes in hun carrière, maar er openhartig en eerlijk over praten, is niet altijd evident. De profwereld is een harde wereld waarin emoties moeilijk gedijen, maar daar lijkt Brecht Dejaegere zich niks van aan te trekken. De kleine, maar fijne aanvallende middenvelder van AA Gent spreekt in een campagnefilmpje rond het project 'Buffalo's blijven er niet mee zitten' openhartig over mentale problemen, zo hoopt hij mee het taboe bij mannen te doorbreken.

Bij AA Gent grijpen ze de match tegen KV Kortrijk van straks om 14u30 aan om de nieuwe campagne rond mentale gezondheid te lanceren. Voor het pilootproject in kwestie slaan de kampioen van 2015, Logo Gezond Plus en het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ) de handen in elkaar. In een filmpje neemt de 25-jarige Dejaegere alvast het voortouw om mensen te sensibiliseren rond mentale en psychologische problemen: "Ook voetballers hebben soms moeilijke periodes. Zelf werd ik in mijn carrière ook al een paar keer geconfronteerd met dergelijke periodes want het is een wereld waar het menselijke aspect soms ver te zoeken is."



Luisterend oor

Trainer Hein Vanhaezebrouck vult aan: "Soms hebben spelers gewoon een aanspreekpunt nodig om kwijt te geraken wat er op hun lever ligt. Niet zozeer hulp, ze zoeken niet altijd hulp. Het is soms gewoon een uitlaatklep om dat allemaal eens te vertellen. Ze kunnen dat noch thuis, noch aan de coach vertellen, maar ze kunnen dat wel bespreken met de psychologe." Brecht Dejaegere vult aan: "Ik was iemand die alles zelf probeerde op te lossen. Ik wilde geen hulp van anderen. Omdat dat ik dacht dat ik sterk genoeg was en zelf mijn problemen wel kon oplossen. Het is geen teken van zwakte als je een luisterend oor hebt bij vrienden en zij jou raad geven. Als je daar voor openstaat, je positief ingesteld bent en je ook in staat bent om die knop om te draaien dan kan je veel bereiken."