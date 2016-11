STVV tweede week op rij gevloerd door lichte penalty, Lokeren doet gouden zaak

Door: Maarten Vanbergen

26/11/16 - 21u49

video Lokeren heeft dankzij een penalty 1-0 gewonnen van STVV. Maric kon profiteren van een lichte strafschop dat Lokeren op het half uur kreeg nadat Persoons over het been van Bagayoko ging. In de hele tweede helft kreeg de thuisploeg amper een kans, maar de Kanaries wisten niet voorbij Copa te geraken. In de 92ste minuut pakte Copa nog uit met een knappe parade op het schot van Boli.