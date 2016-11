Eupen en Westerlo delen de punten na knotsgekke wedstrijd (3-3)

Door: redactie

video In het degradatieduel tussen Eupen en Westerlo hebben beide ploegen de punten gedeeld. Aan de Kehrweg kregen de supporters een boeiende wedstrijd te zien, met heel wat doelpunten. Eupen kwam tot drie keer toe op voorsprong, maar telkens kwamen de Kempense bezoekers terug in de match. In het slot leek Eupen dan toch nog af te stevenen op de overwinning, de verlossende treffer bleef echter uit. Westerlo komt zo al bij al goed weg met een gelijkspel, al schiet het weinig op met het veroverde punt.

Na de 1 op 15 van de voorbije weken had Westerlo de punten meer dan nodig. De wedstrijd kon echter niet dramatischer beginnen voor de Kempenaars. Na nog geen twee minuten bediende de doorgebroken Sylla Lazare, die de openingstreffer simpel in doel tikte. Westerlo reageerde sterk en kwam na acht minuten alweer langszij. Ganvoula kopte een voorzet met veel gevoel tegen de touwen. Even daarna was ook De Ceulaer er dicht bij, maar zijn poging werd gered door doelman Van Crombrugge. Alles leek te herdoen, tot Bassey even voor halfweg in de eerste helft een wereldgoal uit zijn sloffen schoot. De Nigeriaan legde van erg ver aan, maar Van Langendonck had geen schijn van kans op zijn knal. Westerlo gaf zich echter opnieuw niet gewonnen en kwam op het halfuur alweer langszij. Buyens ramde een vrije trap in de herneming staalhard binnen. 2-2 was ook de ruststand na een attractieve eerste helft.



Zelfde verhaal na de rust

De tweede helft begon net zoals de eerste: met een vroege goal van Eupen. Onyekuru was plots iedereen te snel af en tikte zo zijn zevende van het seizoen in doel. Enkele minuten later herhaalde de geschiedenis zich evenwel ook aan de overzijde. De Ceulaer zorgde er met een schot uit de tweede lijn voor dat de score andermaal in evenwicht kwam. Daarna bleef het op en neer gaan, beide teams gingen op zoek naar de zege. In de slotfase schakelde Eupen dan toch nog een versnelling hoger, maar de ploeg van Jordi Condom verkwanselde de kansen in de slotfase. Zo bleef het uiteindelijk bij 3-3. Westerlo blijft zo laatste in de stand, al komt het wel op gelijke hoogte met STVV. Eupen blijft elfde.



