Baby verlost teleurstellend Charleroi diep in extra tijd

De match verdiende geen winnaar, en toch. Baby kopte na een blunder in de defensie bij Waasland-Beveren Charleroi in minuut 92 naar drie onverdiende punten. De Carolo's verstevigen zo hun plek in de top zes.

Geen Schrijvers, Seck, Jans en Vanzo bij Waasland-Beveren. Cedomir Janevski moest het zonder een resem sterkhouders stellen tegen Charleroi, maar dat weerhield de thuisploeg niet om sterk te starten. Gano liet al in de eerste minuut een prima mogelijkheid liggen. Waasland-Beveren begon goed, in tegenstelling tot Charleroi. De Carolo's stelden teleur. Op de eerste kans voor de bezoekers was het wachten op minuut 44. Pollet duwde een voorzet vanop links in één tijd over. De koffie bij de rust was goed om de fans op de Freethiel wakker te houden.



Charleroi leek in de tweede helft even de kaart van de aanval te trekken, maar dat was slechts schijn. Waasland-Beveren miste dan weer de creativiteit van een Schrijvers. Zelfs op stilstaande fases kon het de Carolo's geen pijn doen. Een dik kwartier voor affluiten moest Penneteau dan toch eens in actie schieten op een poging van Michel. Een zeldzaam lichtpunt. Deze match verdiende geen winnaar, maar het venijn zat in de staart. Baby strafte een blunder in de Wase defensie genadeloos af en kopte Charleroi alsnog naar de zege.



