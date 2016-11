Dit fluisterde perfectionist Preud'homme in het oor van Limbombe bij vervanging

Door: Glenn Bogaert

25/11/16 - 23u40

Een geweldige avond voor Michel Preud'homme en zijn Club Brugge, maar toch gaf de bejubelde trainer van blauw-zwart toe dat het geen makkelijke match was tegen KV Mechelen. Dat klinkt natuurlijk makkelijk na een 6-1 overwinning, maar MPH verwees natuurlijk vooral naar die stroeve eerste helft. En bij de vervanging van Anthony Limbombe ging hij zijn flankaanvaller toch nog even wijzen op zijn plichten.

"Wat ik gezegd heb tegen hem bij zijn wissel? Goh, dat is simpel. Bij het doelpunt van Mechelen is hij één keer vergeten te verdedigen. Je moet het toch zeggen, zelfs als je met 6-1 wint want dat is nu eenmaal zijn taak. Dat mag niet gebeuren want volgende keer is het misschien de 1-0 van de tegenstander. Gisteren heb ik aan Limbombe en Izquierdo gevraagd om het verschil te maken, daarna zouden ze hun vervanging krijgen. We wisten dat ze niet 100% waren, de medische staf kon zelfs niet garanderen dat ze zonder problemen konden spelen." Ander systeem Een perfecte avond zou je denken voor Club Brugge, maar Preud'homme wilde dat toch een beetje nuanceren: "Het eindverhaal is natuurlijk mooi. 6-1 is een prachtige zege, maar het was niet zo simpel. In het begin van de match lag het tempo te laag om Mechelen te verontrusten. Ze waren heel agressief en speelden met pressing op sommige momenten. Mechelen hanteerde ook een ander systeem dan in de laatste match. Het was dus een beetje zoeken voor onze spelers. Meteen na de 2-0 viel de 2-1 en na die 3-1 kregen we die penalty tegen dus iedereen heeft zijn werk moeten doen, ook de verdediging en de keeper."

Switch maken

Ook blauw-zwart kreeg een penalty en die brak de match open. "Ja, in het begin lukte het niet. Dat is altijd het verhaal natuurlijk. Je hebt een oplossing tegen bijna elke syteem, zeker in België, maar de spelers moeten het ook herkennen. We waren voorbereid op Mechelen in een 3-5-2 dus we hadden bespreking gedaan in de veronderstelling dat ze zo zouden spelen. We moesten dan ook de switch maken. We probeerden het uit te leggen vanop de bank maar dat is niet makkelijk. We moesten eigenlijk op andere manier spelen, maar de spelers hadden het niet direct herkend. Daarom was de rust heel belangrijk."



Vossen 2.0

De tweede helft was bij momenten indrukwekkend, de beste van het seizoen van Club? "We hebben heel goed tussen lijnen gespeeld, net datgene wat veel ploegen willen vermijden tegen ons. Er was veel beweging en natuurlijk had Mechelen de inspanning geleverd om in de match te blijven of terug te komen en dan worden de ruimtes een beetje groter. Vanaf dan hebben wij een beetje plezier kunnen hebben." Jelle Vossen was de grote man en dat verbaasde Preud'homme niet. "Ik heb de laatste tijd al meermaals gezegd dat hij enorm aan het groeien is. Ik denk dat hij als nummer 9, en dan bedoel ik als echte 9 want iedereen zei hij is dat niet is, veel vooruitgang heeft geboekt. Hij heeft tijd nodig gehad, maar maakt nu ruimte voor anderen en met die terugkerende spelers naast hem die ook nog eens die kwaliteiten hebben, kan hij ook scoren."



Collectiviteit

Kers op de taart vanavond was de 6-1 na een schitterende combinatie: "Dat was genieten en eigenlijk genoot ik vooral omdat het een collectief doelpunt was. Een speler kan voor eigen succes gaan, maar Ruud Vormer legt hem klaar op een heel mooie manier. Dat was prachtig om te zien omdat de collectiviteit het haalt van de individualiteit."