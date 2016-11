Jelle Vossen beleeft avond van z'n leven: "4 keer scoren, gebeurt niet veel. Tenzij je Messi of Ronaldo heet"

Door: Glenn Bogaert

25/11/16 - 23u00

© belga.

Wat een geweldige prestatie van Jelle Vossen vanavond. De spits van Club Brugge kreeg de voorbije weken al geregeld lof van zijn trainer Michel Preud'homme en ontplofte vanavond volledig tegen KV Mechelen. Vier keer scoorde de 27-jarige Limburger en zo zit hij in één klap aan 9 goals in de competitie. En of de nummer 9 van blauw-zwart na afloop content wat met zijn prestatie.

© belga. © belga.

"4 goals maken, dat is nog nooit gebeurd in mijn carrière. Bij de jeugd en de beloften natuurlijk wel, maar bij de profs is het mijn eerste keer. Ik heb wel al twee keer een hattrick gemaakt. Dit is in ieder geval een primeur voor mij. Alles lukte, na rust dan toch. De eerste helft was lastig. We konden niet echt het spel dicteren, het tempo lag soms te laag en we komen goed weg bij die corner. Daar moet je dan zien uit te komen en het was heel positief dat we met 1-0 konden gaan rusten."



Zaalvoetbalgoal

Na een kwartiertje bezinnen en analyseren, sloeg de machine helemaal aan: "De tweede helft was veel beter met meer snelheid in onze acties en zo hebben we nog enkele mooie doelpunten kunnen maken. Waarom het verschil met de eerste helft zo groot was? Het is moeilijk om daar reden voor te vinden. Misschien waren we een beetje vermoeid en hebben we na rust onze tweede adem gevonden. Nu goed, op zich maakt het niet uit. We moesten gewoon winnen en dat hebben we met verve gedaan. Het was een heel mooie avond voor ons. De 6-1 was fantastisch gespeeld van Ruud Vormer, een echte zaalvoetbalgoal. Dat zijn dingen die dan lukken als je vol vertrouwen zit en speelt. Na rust lukte zo goed als alles. Het was heel fijn voetballen en voor iedereen genieten in die tweede helft."



Leukste avonden

De applauswissel maakte de topavond van Vossen compleet: "Dat was een fantastisch moment. Dit zijn de leukste avonden voor een spits. Vier keer scoren, dat gebeurt niet veel in een loopbaan, tenzij je Messi of Ronaldo heet. Bij die spelers lukt dat bijna elke week. Dit is heel leuk. We kunnen er nu even van genieten, maar dinsdag staat er weer een belangrijke match op het programma. We moeten rustig blijven en gewoon verder werken."