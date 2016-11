Ariël Jacobs: "Wat nu gebeurt in Anderlecht is extreem. Ik denk niet dat de club hiérop voorbereid was"

Stephan Keygnaert

26/11/16 - 06u00

© photo news.

"Weet jij waarom dezelfde mensen - of dat nu supporters zijn, waarnemers, coryfeeën van de club, mensen in de media - die Anderlecht zó graag zien, tegelijkertijd de club zó kunnen haten?" Ariël Jacobs (63) is nochtans een wijs man, maar ook voor hem is Anderlecht "iets onverklaarbaars".

Wie of wat is je deze week opgevallen, Ariël - dat mag een club, een speler, een tactiek... zijn?

Ariël Jacobs: (denkt na) "Dat meer dan ooit geen lijn is te trekken in de Europese prestaties van onze clubs, omdat het o zo moeilijk is om te bouwen aan een elftal. Ik weet het, ik zeg daarmee niets nieuws, maar als je nu ziet naar AA Gent - vorig seizoen zó sterk in de Champions League, en twaalf maanden later gaan zij misschien niet eens overwinteren in de Europa League. Gent was nu net de ploeg die wél twee seizoenen heeft kunnen bouwen. Van een kern zonder vedetten naar een ploeg met jongens - en ik wil niet eens Kums of Depoitre noemen - die geleidelijk aan beter en 'groter' zijn geworden: Milicevic, Dejaegere, Asare... AA Gent was verfrissend, leuk, speels. Plots haal je daar een paar sterkhouders weg, en meteen zie je de moeilijkheden."



Ariël, je kent het huis - hoe is het sfeertje dezer dagen op Anderlecht?

"Ze hangen in de muren, hé. Wat nú gebeurt in Anderlecht is extreem - sportief valt het tegen, enkele aankopen renderen niet, niet alle bestuursmensen zitten op dezelfde lijn, en een trainer die raar uit de hoek komt met zijn communicatie; en dat allemaal in vijf maanden tijd. Ik denk niet dat de club hiérop voorbereid was."



Moet de club in januari een nieuwe doelman halen?

"Sowieso heeft Anderlecht een probleem met Roef. Ofwel blijf je zijn kaart trekken en accepteer je dat hij als jonge doelman foutjes maakt - met het risico dat je straks naast de prijzen grijpt. Ofwel leen je hem uit, pakweg aan Charleroi, met het risico dat hij daar óók geen punten pakt, en dan ben je hem kwijt. Zeg jij het maar..."



Wat Jacobs te zeggen heeft over de moeilijke aanpassing van Nicolae Stanciu? Aan welke mogelijke tactische oplossing hij denkt voor paars-wit en waarom het volgens hem niet slim zou zijn als AA Gent in januari de geldbuidel stevig open trekt? Lees het in onze Pluszone, exclusief voor abonnees. Proef nu 4 weken voor maar 2 euro.