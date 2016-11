Opvallend, het mea culpa van Ferrera: "Ik draag hiervoor de verantwoordelijkheid"

Door: redactie

25/11/16 - 23u11

© belga.

In Mechelen staan ze na de erg deugddoende zege tegen Standard alweer met de voeten op de grond. Ongetwijfeld met het oog op het voor KV belangrijke bekerduel volgende week op Stayen, hield Yannick Ferrera, zondag nog luidkeels toegezongen door de Mechelse fans, zijn Franse aanvalsduo Croizet-Verdier op de bank. Na de 6-1 refereerde Ferrera niet daarnaar, maar stak hij wel -opvallend- de tactische hand in eigen boezem.

"Ik draag de verantwoordelijkheid voor deze zware cijfers", aldus Ferrera. "We hebben hier iets nieuw geprobeerd, met dat hoog druk zetten. Achteraf kan ik alleen constateren dat we daar nog niet klaar voor zijn." Nochtans liep die tactiek in het eerste halfuur wel goed voor Mechelen. Maar in de tweede helft zakte KVM als een kaartenhuisje in elkaar. Even blazen en weg de hele constructie. "Na die 3-1 zijn we overal en nergens gaan lopen. Sommigen bleven nog hoog druk zetten, anderen liepen naar achter. Mijn spelers toonden zich niet solidair met elkaar en dat mag niet. We deelden de cadeautjes uit. Pijnlijk."

Ook pijnlijk was dat KVM net als vorige maand op Anderlecht weer een penalty de nek omwrong. Opnieuw zag Ferrera niet de aangeduide speler de elfmeter nemen. In het Astridpark miste Verdier, vanavond ging Veselinovic oerknullig de mist in. "Vitas was de nummer één maar voelde zich niet helemaal fit. Hij gaf de bal aan Veselinovic in plaats van Matthys, de nummer twee. Veselinovic had 'm ook moeten afgeven en achteraf heeft hij daar zich in de kleedkamer voor geëxcuseerd. Ach, ik begrijp wel dat hij graag zelf wou scoren. Enerzijds had het de match kunnen beïnvloeden, was het daar 3-2 geworden. Anderzijds moet je ook toegeven dat het hier net zo goed nog 12-1 kon worden. Laat dit een goeie les zijn."