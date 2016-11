6-1! Vossen scoort er 4 en samen met herboren 'Joske' Izquierdo laat hij geen spaander heel van Mechelen

Door: Glenn Bogaert

25/11/16 - 22u16

video 6-1! Nochtans deed niets na de eerste helft vermoeden dat het een sprankelende topavond zou worden in Jan Breydel. Club Brugge had het immers niet onder de markt met een strijdvaardig en complexloos KV Mechelen. Jelle Vossen benutte voor rust wel een héél lichte penalty, maar na de straffe koffie pakte blauw-zwart uit met een swingend spektakel. Grote held Vossen deed er nog drie bij Izquierdo en Vanaken pompten er nog eentje bij. Tussendoor had ook Ludovic Butelle zijn gram gehaald door een penalty van Veselinovic te stoppen. Drie gouden punten én een referentiematch, is de Brugse trein volledig vertrokken? Het komt voorlopig alvast tot op twee punten van Essevee.

Het zijn drukke tijden voor Club Brugge. 8 of 9 matchen in amper 32 dagen, begin er maar aan. Na de vijfde pijnlijke nederlaag in de Champions League van afgelopen dinsdag tegen Leicester City (2-1) hadden ze in Brugge bovendien weinig tijd om de batterijen op te laden. Michel Preud'homme moest het thuis tegen een complexloos KV Mechelen -Yannick Ferrera had een strijdplan uitgedokterd- alvast zonder Timmy Simons doen. De bijna 40-jarige aanvoerder sukkelt met een voetblessure, daardoor kwam Claudemir op de zes terecht.



Onterechte penalty?

Voorin mochten Izquierdo en Limbombe de flanken voor hun rekening nemen, maar dat leverde aanvankelijk weinig vuurwerk op. 'Malinwa' voetbalde vrank en vrij en had altijd moeten scoren via Uros Vitas. De ex-Buffalo mikte van dichtbij op de benen van Ludovic Butelle. Aan de overkant moest Colin Coosemans weinig werk opknappen. Pas tien minuten voor rust drukte blauw-zwart het gaspedaal in: een trap van Izquierdo pal op de doelman, een zwabberbal van Van Rhijn en dan een penalty na een lichte fout van Chen op Izquierdo. Jelle Vossen zette zich achter de bal en faalde niet. 1-0! Zijn zesde van het seizoen, nummer vier vanop de stip. De landskampioen had de score nog kunnen verdubbelen via Vormer en Poulain, maar een zwevende Coosemans en de lat hielden Mechelen in leven.



Vossen 'on fire'!

Na rust kregen we ineens een totaal andere match te zien. Amper vier minuten waren we ver toen José Izquierdo na een heerlijke aanval door de buitenspelval werd geloodst en de 2-0 voorbij Coosemans trapte. Lang kon Club niet genieten want één minuut later nam Bjelica de op een 'clean sheet' beluste Butelle te grazen. Geen paniek echter, Jelle Vossen was bij de les om alwéér een minuutje later de 3-1 voorbij de Mechelse goalie te tikken na een afgemeten voorzet van Ricardo van Rhijn. En nog was het niet gedaan want na een door Butelle gepakte penalty van Veselinovic dikten Vanaken en nog eens Vossen (2x) aan tot een verbluffende 6-1. Doe daar nog eens de geslaagde comeback van Lior Refaelov bovenop en je weet dat het een lange feestnacht wordt in Brugge.