Spajic: "Winnen tegen Moeskroen is belangrijker dan de manier waarop"

Niels Vleminckx

25/11/16 - 18u56

"We hebben de druk gevoeld - maar da's normaal: dit is een topclub." Uros Spajic weet wat hem en Anderlecht te doen staat, overmorgen tegen Moeskroen. Winnen.

De drie punten pakken om zo coach René Weiler in het zadel te houden, dat is de opdracht. "De manier waarop vind ik niet zo belangrijk, als er maar gewonnen wordt. Want zeg nu zelf: wat heb je eraan als je een fantastische match speelt, maar verliest? Dan gaat iedereen toch zeggen dat je het niet goed gedaan hebt. Nee, geef mij maar de winst. Dat is het enige wat telt."



Nadeel is wel de vermoeidheid. Het programma van Anderlecht is al zo druk. Daarbij komt dan nog eens de enorme reis die paars-wit net afgelegd heeft naar Azerbeidzjan en terug. In totaal elf uur op het vliegtuig gezeten deze week: ideaal is anders. "We zijn moe, maar we moeten hiermee omkunnen. Als we tegen Moeskroen verliezen, gaat niemand zeggen: 'Ja, maar het is ok want ze waren vermoeid.' We zullen zondag genoeg energie in onze benen moeten hebben."



De 1-3 in Qabala, ook al was het niet goed, heeft de tank alvast gevuld met een laagje vertrouwen. Plus: paars-wit heeft laten zien dat er een groep staat. "Er is een goede sfeer in de groep. We mogen niet meer te veel achter ons kijken. We moeten vooruit kijken. Te beginnen tegen Moeskroen."