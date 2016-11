Rouches richten vizier op Zulte Waregem: "Op zoek naar kantelmoment"

Door: Stijn Joris

25/11/16 - 17u01

Standard-coach Aleksandar Jankovic. © photo news.

Vanochtend nog voor het krieken van de dag landde de delegatie van Standard alweer op de luchthaven van Bierset. Met positieve vibes in de koffers. De late gelijkmaker tegen Celta de Vigo maakte van de Rouches de morele winnaar. De Luikenaars hebben hun Europese lot in eigen handen. Tegen het al geplaatste Ajax kunnen ze de klus op 8 december voor eigen volk klaren.

Aleksandar Jankovic laste deze voormiddag een recuperatietraining in. Zaterdag wordt het tactisch plannetje voor de komst van Zulte Waregem uit de doeken gedaan. Exact 71 uur na de slopende partij op Spaanse bodem verwacht Standard op Sclessin de leider van de Jupiler Pro League. "We lieten veel energie in Vigo", sprak Jankovic. "Dat is niet ideaal, maar we kwamen wel met een boost terug. We hebben niet heel veel tijd om te recupereren, maar daar hoeven we niet over door te drammen. De kalender is nu eenmaal wat hij is."



Respect

Jankovic heeft respect voor Zulte Waregem en het parcours dat de troepen van Francky Dury tot dusver aflegden. "Ze hebben elf punten meer. Er wordt kalm en sereen gewerkt. Wij willen op ons elan verder en een sterke match brengen voor ons publiek. Dat hebben ze wel tegoed na de steun die we in Athene en Vigo van hen kregen. Wij zijn op zoek naar een kantelmoment. Er zit nog steeds geen regelmaat in onze prestaties. Daarvoor moeten we meerdere matchen op rij winnen. Met dezelfde mentaliteit als donderdag kan dat moment er zondag komen. De competitie is halverwege en tot dusver kregen we geen cadeautjes. Elk punt dat we pakten, verdienden we. Nog geen enkele keer hebben we iets gestolen. We creëren altijd wel kansen, maar missen er veel. De mentaliteit zit goed. Daar moeten we op verderbouwen."



Andrade

Naast een handvol geblesseerden mist Jankovic de komende vier maanden ook Darwin Andrade. De Colombiaan kreeg een schorsing na onregelmatigheden bij een eerdere transfer. "Een harde klap voor Darwin. We zullen op hem moeten inpraten en hem ook conditioneel op peil houden. De manier én vooral de omstandigheden waarin Fiore hem donderdag verving, toont aan dat hij er klaar voor is. Hij heeft zijn taken prima vervuld tegen een topspeler als Iago Aspas."



Fiore

De één zijn dood is de ander zijn brood. Door de schorsing van Darwin Andrade lijkt Corentin Fiore de komende wedstrijden de aangewezen man om de positie van linksachter voor zijn rekening te nemen. "Het was bizar dat ik pas zo laat wist dat ik zou spelen. Ik ben meteen helemaal in mezelf gekeerd en met de voorbereiding op de match begonnen. Ik moest professioneel blijven. Als de trainer me nodig heeft, moet ik er staan. Dit was zo'n moment en ook in de komende wedstrijden kan hij op me rekenen. Het is natuurlijk enorm vervelend voor Darwin. Ik heb het er met hem over gehad. Na de match in Vigo heb ik hem ook tot bij de fans geduwd. We hebben voor een stuk ook voor hem gespeeld. Gelukkig heeft hij een voorbeeldmentaliteit. Hij zal er snel weer bovenop komen."