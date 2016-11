Programma van Belgische toppers overvol tot winterstop

Wouter Devynck

25/11/16 - 07u00

© photo news.

Was u verbaasd dat in Leicester zowel Mechele als De Bock vanuit het niets in de basis gedropt werden? Wen er maar aan, zouden we zeggen. Want met het zware programma dat Club nu aan het verwerken is, mag u er vergif op innemen dat Preud'homme in de komende maand opnieuw aan het roteren zal slaan. Niet onlogisch, als je ziet dat de Bruggelingen vanaf vandaag tot en met 26 december maar liefst 9 matchen moeten afwerken. 9 in 32 dagen. Dat kan tellen. Tenminste als we ervan uitgaan dat blauw-zwart zich dinsdag in Eupen plaatst voor de kwartfinale van de beker. Dan is er op 14 december dus nog een bijkomende wedstrijd. Anders blijft het bij 8 wedstrijden in 32 dagen. Ook geen slecht gemiddelde. Dat is trouwens evenveel als Anderlecht, AA Gent en RC Genk, de andere Belgische clubs die Europees aan de slag zijn. Behalve Standard dan. De Rouches liggen al uit de beker en komen aan maximum 9 matchen tot de winterstop.