'Malinwa' met vertrouwen naar Club Brugge dat nog altijd Diaby mist

24/11/16 - 16u32

Club Brugge en KV Mechelen trappen morgen de terugronde in de Jupiler Pro League op gang. Op de openingsspeeldag op 29 juli graaide de landskampioen de drie punten mee dankzij doelpunten van Izquierdo en Cools (0-2). Kan Malinwa voor een stunt zorgen? Blauw-zwart moet het nog wel altijd zien te rooien zonder de geblesseerde Abdoulay Diaby.

Mechelen boekte afgelopen weekend een deugddoende zegen tegen 'rivaal' Standard. Coach Yannick Ferrera nam revanche op zijn collega Aleksandar Jankovic (2-1), maar lang tijd om te genieten van de driepunter heeft Malinwa niet. Vanavond wacht alweer een loodzware opdracht op het veld van landskampioen Club Brugge. "Maar zij hebben dinsdag nog gespeeld in de Champions League. Hopelijk zijn ze niet in topvorm en zijn wij door die extra dagen recuperatie sterker", zegt coach Yannick Ferrera.



"Mentaal, fysiek en technisch moeten we alleszins goed zijn, anders pak je in Brugge geen punten. En dan is er ook nog de factor van het thuispubliek. De druk van de Brugse supporters is heel groot. Dat voel je wel als tegenstander. Kijk: ik heb al meerdere keren tegen hen gespeeld en als coach hoop je in zo'n matchen dat alle spelers op dezelfde dag top zijn. We gaan alleszins naar Brugge met de intentie om te winnen."



Bij de landskampioen ontbreekt Diaby nog altijd in de selectie. Ook Bjorn Engels ligt nog in de lappenmand. Voor het overige is wel iedereen fit. Stefano Denswil, die uit voorzorg tegen Leicester City op de bank bleef, geraakt in principe speelklaar.



Selectie Club Brugge:

Doelmannen: Ludovic Butelle, Sébastien Bruzzese



Verdedigers: Ricardo van Rhijn, Dion Cools, Benoît Poulain, Stefano Denswil, Brandon Mechele, Laurens De Bock, Boli Bolingoli



Middenvelders: Timmy Simons, Claudemir, Tomás Pina, Ruud Vormer, Hans Vanaken



Aanvallers: Felipe Gedoz, Nikola Storm, Lior Refaelov, Jelle Vossen, Wesley Moraes, José Izquierdo, Anthony Limbombe