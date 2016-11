Club Brugge wil Europese kater doorspoelen tegen Mechelen

Door: redactie

Club Brugge en KV Mechelen openen morgen om 20u30 de zestiende speeldag van de Jupiler Pro League. De Bruggelingen zullen in het eigen Jan Breydelstadion hun vijfde nederlaag op rij in de Champions League willen doen vergeten. Op zondag trekt leider Zulte Waregem naar Standard en ontvangt nummer twee Oostende Racing Genk.

Club Brugge wil morgenavond tegen KV Mechelen zijn ongeslagen thuisstatus in de Jupiler Pro League nog even kracht bijzetten. De troepen van Michel Preud'homme treffen een zelfverzekerd KV Mechelen, dat vorig weekend Standard nog met een 2-1 nederlaag huiswaarts stuurde.



Zaterdag openen Waasland-Beveren en Charleroi de debatten om 18u00. De Carolo's staan op een knappe vijfde plaats en verloren dit seizoen nog maar twee keer. Waasland-Beveren-coach Cedomir Janevski hoopt op een eerste driepunter onder zijn bewind.



Om 20u00 ontvangt Lokeren STVV. Beide teams zijn aan een erg zwakke reeks bezig en hopen ongetwijfeld op een ommekeer. Rode lantaarn Westerlo trekt ten slotte om 20u30 naar de frivole balkunstenaars van de Oostkantons, Eupen.



Zondag barst de strijd om play-off I volop open. KV Kortrijk trekt naar AA Gent en kan mits een overwinning de Buffalo's zelfs bijbenen. Nummer twee Oostende ontvangt in het Alberparkstadion Racing Genk, dat zich ook nog steeds een weg richting top zes probeert te banen.



Om 18u00 wacht leider Zulte Waregem een moeilijke verplaatsing naar Luik. De Rouches bengelen momenteel op een teleurstellende negende plaats, maar kunnen op Sclessin altijd iets meer. Essevee heeft een voorsprong van vijf punten op eerste concurrent Oostende en blijft ook bij een nederlaag dus zeker leider na deze speeldag.



Anderlecht en Moeskroen sluiten om 20u00 speeldag 16 af in het Constant Vanden Stockstadion. Anderlecht-coach René Weiler ligt zwaar onder vuur na een zeer matige 1 op 9 en moet dringend punten pakken.