Club wil meewerken aan transfer reservedoelman, STVV geïnteresseerd

In de zoektocht naar een nieuwe doelman denkt STVV aan Sébastien Bruzzese (27). Club wil meewerken aan de transfer die het einde van William Dutoit (28) op Stayen kan betekenen.

Ondanks zijn professionele houding en zijn werkijver slaagt Bruzzese er bij Club Brugge niet in om titularis Ludovic Butelle het vuur aan de schenen te leggen. Vandaar ook dat Club Ethan Horvath (21) van Molde nauwlettend volgt. De landskampioen ziet in het Amerikaanse talent de ideale speler om op zijn minst voor meer gezonde concurrentie te zorgen. Als het effectief tot een overgang komt, betekent dat wel dat Bruzzese een plaats zakt in de keepershiërarchie. En wordt hij in se overbodig op Olympia.

STVV hoopt van die situatie te profiteren. De Truienaars hebben bij Club geïnformeerd naar de transfervoorwaarden van Bruzzese. Uit die navraag blijkt dat de Luikenaar blauw-zwart mag verlaten in januari, definitief of op huurbasis. Ook de doelman zelf staat open voor een vertrek - het zou voor hem een kans zijn om opnieuw wekelijks onder de lat te staan. Dit seizoen speelde Bruzzese nog geen minuut, zijn laatste match dateert van 19 mei. Op bezoek bij zijn ex-club Zulte Waregem kon hij toen wel de nul houden.



Maar wat doet STVV dan met enfant terrible William Dutoit? De voormalige aanvoerder haalde na de nederlaag tegen Eupen uit naar zijn ploegmaats ("Van ezels kun je geen koerspaarden maken") en het bestuur ("We hadden meer pitbulls in plaats van brave jongens moeten binnenhalen"). Hij bekocht die uitspraken met een plaats op de bank tegen Club. Intussen heeft Dutoit wel zijn excuses aangeboden en nuanceerde hij zijn woorden, maar dat de club nog geen stappen ondernomen heeft om zijn aflopende contract te verlengen, is veelzeggend. De transferintenties van STVV tonen eens te meer aan dat het verhaal van Dutoit op STVV straks lijkt te eindigen.