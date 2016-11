Leye gaat met laatste Gouden Goal van heenronde aan de haal

Door: redactie

23/11/16 - 15u54

3-2! Roef heeft geen verhaal op de perfect geplaatste overhoekse kopbal van Leye. © belga.

video Ook voor de laatste speeldag van de heenronde hebben we weer een Gouden Goal, een stemming voor het mooiste doelpunt van de week die we samen met VTM Stadion organiseren. Als winnaar kwam Mbaye Leye uit de bus. Herbekijk de vijf genomineerde goals nog eens in de video hieronder.

© HLN. Leye deed de Gaverbeek zondag dansen van plezier toen hij er met een heerlijke kopbal 3-2 van maakte. Meteen de winningoal voor Essevee en dat wist ook de HLN.be-bezoeker te smaken: maar liefst 36% van de in totaal meer dan 10.500 stemmers koos voor Leye. Teodorczyk volgt met zijn 1-2 in dezelfde match op de tweede plaats, Verdier is met zijn winner tegen Genk na een mooie actie van Croizet goed voor het nummer drie.



De Gouden Goal van de week dingt telkens mee naar de titel van Gouden Goal van de Maand. Op het Gala van de Gouden Schoen wordt dan de ultieme Gouden Goal van het Jaar bekendgemaakt. Voortaan verkiezen we de Gouden Goal met een 'open' poll: iedereen kan stemmen, registratie is niet meer nodig. Lees ook

