Diallo, Vitas en Galitsios riskeren twee speeldagen schorsing

Ref Dierick toont Giorgos Galitsios de rode kaart. © photo news.

Het bondsparket heeft twee speeldagen schorsing en 600 euro boete voorgesteld als minnelijke schikking voor Ibrahim Diallo (KAS Eupen), Uros Vitas (KV Mechelen) en Georgios Galitsios (KSC Lokeren). Het drietal werd tijdens het voorbije weekend van het veld gestuurd en bracht volgens het bondsparket "de fysieke integriteit van hun tegenstrevers in gevaar".

Diallo werd zaterdag in de blessuretijd van de met 4-2 verloren partij op het veld van Waasland-Beveren uitgesloten, nadat hij was doorgegleden op Floriano Vanzo. De centrale verdediger van Eupen riskeert geschorst te zijn voor de thuiswedstrijd tegen AA Gent (23 oktober) en het duel op KV Kortrijk (26 oktober).



Zondag haalde Galitsios Diego Capel onderuit met een late en drieste tackle in de 81ste minuut van de verliespartij op Anderlecht (1-0). Scheidsrechter Dierick duwde de Griekse verdediger meteen de rode kaart onder de neus. Als Lokeren het strafvoorstel van het bondsparket aanvaardt, mist Galitsios de verplaatsing naar Zulte Waregem (22 oktober) en de thuismatch tegen KV Oostende (25 oktober).



Vitas moest na 45 minuten het veld verlaten in de thuiswedstrijd tegen KV Oostende (2-3). De Servische verdediger van Malinwa zette zijn tackle op Knowledge Musona ter hoogte van de middellijn veel te laat in. Tenzij KV Mechelen het voorstel tot minnelijke schikking weigert, staat Vitas aan de kant voor de wedstrijden tegen Moeskroen (22 oktober) en Anderlecht (26 oktober).



Indien de clubs het strafvoorstel van het bondsparket niet aanvaarden, bepaalt de Geschillencommissie van de KBVB dinsdag de strafmaat.