Ref Dierick geeft blunder toe: "Kan er bij mezelf niet bij dat ik geen penalty heb gefloten"

Door: Glenn Bogaert

17/10/16 - 13u25 Bron: VTM Nieuws

video Het was dé meest besproken fase van het voorbije voetbalweekend in de Jupiler Pro League: scheidsrechter Christof Dierick die Lokeren géén strafschop toekende ondanks een flagrante duwfout van Frank Acheampong op Jaja Coelho. Georges Leekens was er niet over te spreken en vond dat de ref zijn job niet had gedaan, intussen heeft de geviseerde spelleider gereageerd bij VTM Nieuws. En hij heeft zijn fout grif toe.