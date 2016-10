Chouchou 'Brechtje' beleeft emotionele rentree na zeven maanden keihard revalideren

Door: Glenn Bogaert

17/10/16 - 12u50 Bron: KAA Gent

video En of ze hem gemist hebben. Niet alleen in de titelstrijd vorig seizoen, maar ook in de voorbije maanden van de nieuwe voetbaljaargang. Het treuren is echter voorbij voor AA Gent want Brecht Dejaegere is helemaal terug. De 25-jarige smaakmaker vierde gisteren in de topper tegen Zulte Waregem vroeger dan verwacht zijn comeback na een zware knieblessure. Zelf viel hij ook uit de lucht, maar na de wedstrijd was hij werkelijk in de zevende hemel.