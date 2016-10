De Grote Verkeerscup: welke voetbalsupporters zijn de grootste verkeerskenners?

Door: redactie

Welke voetbalploeg heeft de grootste verkeerskenners onder zijn supporters? De Vlaamse Stichting Verkeerskunde lanceert samen met de Pro League en de Vlaamse overheid 'De Grote Verkeerscup' om dat uit te maken. In een onlineverkeersquiz kunnen voetbalsupporters hun favoriete club naar de eerste plaats loodsen en clubgerelateerde prijzen winnen.

Deelnemen aan De Grote Verkeerscup kan van 17 oktober tot en met 30 november via www.degroteverkeerscup.be. De speler kiest eerst zijn favoriete voetbalclub uit 1A en 1B en krijgt vervolgens 20 meerkeuzevragen voorgeschoteld over verkeer en mobiliteit. Elke vraag moet binnen de 40 seconden beantwoord worden. "Een leuke manier dus om je verkeerskennis op te frissen of wat bij te leren over de nieuwe wetgeving over bijvoorbeeld elektrische fietsen", zeggen de initiatiefnemers.



Mooie prijzen

Wie 14 of meer antwoorden juist heeft, maakt kans op een prijs van de club waarvoor gespeeld werd. In de prijzenpot zitten onder meer voetbaltickets, clubgadgets en originele fluohesjes met het embleem van de club.