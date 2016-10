Man van 10 miljoen blijft een mysterie: "Stijl van Hassan en Degryse, maar niet zo legendarisch en groot"

Door: Glenn Bogaert

Anderlecht kon ook gisteravond tegen Lokeren niet overtuigen, andermaal in eigen huis. Net zoals tegen rode lantaarn Westerlo drie weken geleden bleef het Astridpark op z'n honger zitten, pas in extremis kon wéér Lukasz Teodorczyk voor de verlossing zorgen. Opvallend was vooral de slappe prestatie van toptransfer Nicolae Stanciu. De Roemeense virtuoos bleef andermaal ver onder de verwachtingen en werd al na een klein uur naar de kant gehaald.

Zo wervelend hij onlangs nog presteerde bij de Roemeense nationale ploeg, zo pover en bleek kwam hij gisteren tegen Lokeren voor de dag. De 23-jarige Stanciu kreeg ook nu de motor van Anderlecht niet aan de praat en blijft zo op zoek naar die eerste echte klinkende prestatie. Eén goeie helft tegen Charleroi, dat is het voorlopig. Ook de analisten Gilles De Bilde en Wim De Coninck lieten in 'Stadion' duidelijk blijken dat ze veel meer verwachten van de frivole spelmaker met het stevige prijskaartje: "Het moest op offensief vlak eigenlijk allemaal van Sofiane Hanni komen, het was veel te weinig Stanciu. Er wordt altijd lovend over hem gedaan, maar hij moet het nog laten zien en werd terecht gewisseld. Anderlecht had namelijk evenwicht nodig op het middenveld", opperde De Coninck kritisch.



Ondermaatse cijfers

De Bilde verwoordde het als volgt: "Ik ben een fan van Stanciu en vooral van dat type voetballer, dat creatieve, maar zijn cijfers bij Anderlecht zijn 1 assist en geen enkel doelpunt. Dat is veel te weinig. Die jongen kan er natuurlijk niet aan doen dat hij 10 miljoen gekost heeft, maar van iemand met zijn status en waarde verwacht je veel meer." De Coninck vult aan: "Hij speelt zonder zelfvertrouwen. Als je hem met Roemenië ziet spelen, is hij wel goed, maar in ons land kan hij het spel niet naar zich toe trekken." Het laatste woord is voor clubicoon De Bilde: "Hij heeft een beetje de stijl van Hassan en Degryse destijds, maar dan zonder het rendement bij manier van spreken. Hij is niet zo legendarisch en groot als die twee." Nog niet? Dat zal de toekomst moeten uitwijzen, maar intussen neemt de druk op dure vogel Stanciu alsmaar toe...