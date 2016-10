Door: Stijn Joris

16/10/16 - 21u32

© photo news.

Standard had tot voor speeldag tien de beste verdediging van de competitie. Met slechts zes tegentreffers in negen wedstrijden. Niemand deed beter. Tot zaterdag. In het Guldensporenstadion pakten de Luikenaars drie goals in amper zestien minuten. De status van beste verdediging moeten de Rouches voortaan aan Charleroi laten, dat nog maar acht goals incasseerde.