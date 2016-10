Leekens woest: "Dit is lachwekkend. Dierick niet op de hoogte van zijn job"

Door: redactie

Bij Lokeren zinderde vooral de niet-gefloten strafschop na. "Lachwekkend", noemde coach George Leekens die fase. "Ik vond de kritiek op de refs de voorbije weken wat overdreven, maar nu zitten wij zelf in de hoek waar de klappen vallen. Dierick (de scheidsrechter, nvdr.) was vandaag niet op de hoogte van zijn job. Je moet niet tégen Lokeren fluiten, je moet gewoon de wedstrijd fluiten", aldus Leekens, die wel een pluim op de hoed stak van zijn spelers. "Ik vond dat wij het goed gedaan hebben. We hebben bij momenten de bal goed rondgetikt en hebben ook kansen gecreëerd, al moeten we daar natuurlijk wel beter mee omspringen. Maar ja, die penaltyfase..."



Weiler: "Volgens mij was het penalty, ja"

Ook René Weiler, zijn concullega, gaf grif toe dat de bal op de stip had gemoeten. "Ik moet de beelden nog eens bekijken, maar volgens mij was het penalty, ja", was hij eerlijk maar hij was vooral niet tevreden met hoe zijn spelers het er vanavond hebben vanaf gebracht. "De eerste helft hebben we wel gedomineerd, maar we vergeten het af te maken. Na de rust kwamen we dan echt in de problemen en hebben we een paar keer geluk gehad. Ik ben niet tevreden over wat we na de pauze gebracht hebben. Het is duidelijk dat we met deze jonge ploeg nog veel moeten leren", analyseerde Weiler de wedstrijd.