Degryse over het zoekende Anderlecht: "Waarom gaat Weiler niet met drie achterin spelen?"

17/10/16 - 05u30

Onze huisanalist Marc Degryse blikt terug op de tiende speeldag. Hij heeft het over het zoekende Anderlecht, het oude AA Gent en de belangrijke week voor Club Brugge.

"De leidersplaats van Anderlecht verdoezelt de problemen die Weiler heeft. Twee dingen vielen mij op tegen Lokeren. Om te beginnen de vleugelbacks. De rechtsachter Spajic wil je niet aan de bal zien, en de linksachter Acheampong wil je niet zien verdedigen. Dan vraag ik mij af: waarom gaat Weiler niet met drie achterin spelen - Spajic, Kara en Nuytinck? Zo kun je Spajic op zijn natuurlijke positie uitspelen. Een tweede probleem: Hanni en Stanciu kunnen zich moeilijk doorzetten. Ook dit valt op te lossen in een 3-4-3. Een beetje zoals Hazard en De Bruyne bij de nationale ploeg zouden Hanni en Stanciu in de rug van Teodorcyk dichter bij doel kunnen spelen."



