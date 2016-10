Wéér Teodorczyk bevrijdt matig Anderlecht tegen Lokeren, dat zuivere strafschop wordt onthouden

Yari Pinnewaert

16/10/16 - 19u51

© belga.

Anderlecht heeft vanavond pas in extremis afstand kunnen nemen van een verdienstelijk Lokeren en wéér was het Teodorczyk die zijn ploeg bevrijdde. De eerste helft was niet om aan te zien, maar na de koffie vergat vooral Lokeren de kansen af te werken. Dat eiste zijn tol en na de rode kaart van Galitsios sloeg 'Teo' alsnog toe. Anderlecht dus als leider naar Club Brugge volgende week, terwijl bij Lokeren toch vooral de niet gefloten strafschopovertreding op Coelho zal nazinderen.

Ondermaats. Met die term kunnen we samenvatten wat we in de eerste helft te zien kregen in het Astridpark vanavond. Hanni, Stanciu en Bruno, de mannen die voor ideeën moesten zorgen bij Anderlecht, gaven niet echt thuis waardoor Copa en Lokeren makkelijk overeind bleven. Eén keer moest de Ivoriaanse doelman zijn kunnen tonen op een nekslag van Hanni, maar dat was het dan ook. Roef kreeg aan de overzijde zo mogelijk nóg minder werk op te knappen.



De tweede helft had heel wat meer te bieden en dat was vooral te danken aan die van Lokeren, die zichzelf vergaten te belonen. De kopballen van Miric gingen echter over, terwijl Coelho altijd een strafschop had moeten krijgen nadat Acheampong hem had getorpedeerd. Ref Dierick sloot echter de ogen en in de nasleep moest Roef alle zeilen bijzetten om wéér Coelho van een goal te houden. Anderlecht herstelde en Badji knalde op de paal en na de rode kaart van Galitsios was het andermaal Teodorczyk die zijn waarde bewees voor de Brusselaars. Op een diefje, heet dat dan zeker?



