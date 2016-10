Onze videoman dook een hele dag in het spoor van Gent-ref Delferière

Mathieu Goedefroy

16/10/16 - 17u22

video

Sebastien Delferière kreeg vandaag de ondankbare taak om AA Gent - Zulte Waregem in goede banen te leiden, en dat na alle heisa en het wraken van ref Boucaut na de laatste partij van de Gantoise. Reden genoeg voor onze videoman om zich een hele dag in het spoor van Delferière te zetten: van het ontbijt over de ploegenanalyse tot zelfs de bespreking in de kleedkamers. Kortom: unieke beelden vanuit het perspectief van een scheidsrechter in onze hoogste voetbalklasse. Beleef het zelf mee via bovenstaande reportage.



