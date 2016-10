AA Gent behoudt perfect rapport in Ghelamco Arena, Essevee straks leider af?

© photo news.

Er was een karrenvracht aan kansen voor nodig, maar AA Gent heeft zijn vijfde opeenvolgende thuisoverwinning te pakken. De Buffalo's wonnen, zeker op basis van de tweede helft, verdiend van Zulte Waregem. Coulibaly, Simon en Van Der Bruggen waren de doelpuntenmakers van dienst in een match die bol stond van de missers (3-0).

Na meer dan een halfjaar blessureleed vierde Brecht Dejaegere vandaag zijn rentree, mét een basisplaats. De vinnige middenvelder mocht, mede door de niet volledig fitte Milicevic, aan de topper tegen Zulte Waregem starten van Hein Vanhaezebrouck. Essevee begon daarin het best, zonder echt gevaarlijk te zijn. AA Gent had het moeilijk in de openingsfase, maar kreeg daarin wel de beste kans. Simon ging alleen op Steppe af en duwde onbegrijpelijk ver naast. Coulibaly, Dejaegere en Neto kregen daarna nog enkele mogelijkheden, maar de brilscore na een flauwe eerste helft was niet onterecht te noemen.



Na de rust schakelde AA Gent een versnelling hoger en al snel lag de bal in het mandje. Coulibaly rondde een knappe rush van Simon genadeloos af. Dat en de inbreng van Van Der Bruggen waren cruciaal voor de zege van de Buffalo's. Kans op kans werd de nek omgewrongen. Zelfs een strafschop werd niet benut. Steppe pakte de elfmeter van Saief klemvast. Zulte Waregem was nergens, al kopte Hamalainen wel op de paal. Bijna het deksel op de neus voor AA Gent. Simon en Van Der Bruggen bekroonden in het slot hun sterke tweede helft met elk een doelpunt. De Buffalo's behouden zo hun perfect rapport in eigen huis. Zulte Waregem kan straks leider af zijn.



Lees het verslag van onze man in de Ghelamco Arena op HLN SPORT PLUS! Proef nu vier weken lang voor slechts twee euro!