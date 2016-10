Stem op Gouden Goal van de tiende speeldag

Door: redactie

video Ook speeldag 10 was het niet evident om bij de vijf nominaties te geraken voor de Gouden Goal, die we in samenwerking met VTM Stadion organiseren. Op zaterdagavond vielen er in vier matchen liefst 20 goals. Saadi (Kortrijk), Trebel (Standard), Trezeguet (Moeskroen), Acolatse (Westerlo) en Ocansey (Eupen) scoorden de mooisten en vergaarden de vijf nominaties. Bekijk in Stadion of in de video hierboven nog eens de vijf genomineerden en stem voor woensdagmiddag 19 oktober op jouw favoriet in onderstaande poll.

De Gouden Goal van de week dingt mee naar de titel van Gouden Goal van de Maand. Op het Gala van de Gouden Schoen wordt dan de ultieme Gouden Goal van het Jaar bekendgemaakt. Voortaan verkiezen we de Gouden Goal met een 'open' poll: iedereen kan stemmen, registratie is niet meer nodig. Lees ook

