Commotie alom: De Petter pakt rood, maar Westerlo krijgt geen strafschop

15/10/16 - 22u52 Bron: vtmnieuws.be

video

Het venijn zat hem in de staart in STVV - Westerlo. Boli schonk de thuisploeg in het slot een punt, maar het had ook nog anders kunnen lopen. De Petter incasseerde in minuut 90 een gele kaart voor een duidelijke fout op Annys. Luttele tellen later mocht de ex-Kemphaan zelfs gaan douchen nadat hij Buyens in de zestien voorafgaand aan een hoekschop tegen de grond werkte. Consternatie alom, want bij Westerlo wilden ze maar wat graag een penalty.



Vraag is uiteraard of scheidsrechter Nathan Verboomen al gefloten had voor de fout voordat de corner getrapt was. Als dat niet had geval was, had de bal uiteraard altijd op de stip gemoeten. Uit de beelden blijkt het in ieder geval moeilijk op te maken.



Oordeelt u vooral zelf en laat het ons weten via de reacties.