redactie

15/10/16 - 22u50

Twee keer stond Orlando Sa vandaag aan het kanon voor Standard. De 28-jarige Portugees opende de doelpuntenkermis in het Guldensporenstadion al in de twaalfde minuut door een uitstekende aanval in doel te werken, vijf minuten later mocht de Portugees opnieuw vieren. Telkens deed hij dat door een selfie te maken met zijn kameraden in de tribunes.