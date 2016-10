Strijdvaardig Waasland-Beveren geeft de rode lantaarn door aan Eupen na spektakelvertoning

Bavo Boutsen

15/10/16 - 21u51

video Twee weken gelden zorgde een nederlaag tegen Westerlo er nog voor dat Waasland-Beveren naar de laatste plaats werd verwezen. Twee weken later is de fusieclub af van de rode lantaarn. Die werd meegegeven met Eupen. In een rechtstreeks duel moest de promovendus de duimen leggen voor het team van Stijn Vreven: 4-2. Na een flauwe eerste helft volgde een spetterende tweede periode met spectaculaire doelpunten. Doelpunten van Schrijvers, Demir en Schwartz wisten de treffers van Ocansey helemaal uit.

Siebe Schrijvers, die seizoen voorlopig de vlotst scorende speler bij de Waaslanders, testte al vroeg de vuisten van doelman Van Crombrugge. Daarna was het lang wachten op kansen. Beide ploegen dachten in de eerste plaats aan de defensieve organisatie, aanvallend was het allemaal wat te getelefoneerd. Vooral de bezoekers uit Eupen keken gewillig de kat uit de boom. Waasland-Beveren was zo duidelijk de betere ploeg, maar grote kansen kregen de aanwezige supporters aanvankelijk niet te zien. Op slag van rust werd de ban dan toch gebroken. Marquet scoorde met een lage schuiver zijn allereerste doelpunt ooit in eerste klasse. 1-0 was meteen ook de ruststand.



Na de rust voetbalde Eupen veel beter en ging het plots goed op en neer. Dat leverde ook bijna meteen resultaat op en de tweede helft werd zo pure reclame voor het degradatievoetbal. Eerst krulde Ocansey de 1-1 enig mooi voorbij Köteles. Minder dan 10 minuten later was de siuatie helemaal omgedraaid. Ocansey -alweer hij- plaatste de bal via de paal tegen de touwen. Maar de thuisploeg gaf zich echter niet zomaar gewonnen en keerde de score op hun beurt helemaal om. Eerst schilderde Schrijvers een vrije trap in doel, even later zorgde Demir voor een nieuwe voorsprong. Invaller Schwartz maakte het feestje daarna helemaal compleet. In het slotkwartier ging de plotse storm dan weer liggen, maar de cruciale driepunter van Waasland-Beveren kwam niet meer in gevaar. Eupen beëindigde de wedstrijd nog met zijn tienen.



