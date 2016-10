Westerlo geeft zege op Stayen uit handen in slotfase

Door: redactie

15/10/16 - 21u52

Westerlo leek op weg naar een knappe 9 op 9, maar in het slot sleepte STVV toch nog een gelijkspel uit de brand, 2-2. Fernandes had de thuisploeg nochtans op voorsprong gezet, maar Acolatse en Ganvoula draaiden de rollen om. In minuut 87 knikte Boli de eindstand tegen de netten. De Petter kreeg nog een rode kaart in de extra tijd. Waasland-Beveren won na een knotsgekke wedstrijd dan weer de degradatietopper tegen Eupen (4-2).