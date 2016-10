Karelis bezorgt Genk een punt bij efficiënt Moeskroen

video Geen tweede thuisoverwinning voor Moeskroen en ook geen tweede uitzege voor Racing Genk in de competitie. In een flauwe pot voetbal hielden beide ploegen het op een 2-2 gelijkspel. Karelis wiste telkens de voorsprong van een efficiënt Moeskroen uit. Racing Genk puurde uit zijn laatste vijf wedstrijden slechts vier punten.

Never change a winning team. Met die gedachte stelde Glen De Boeck zijn elftal samen. De coach koos voor dezelfde namen die op de vorige speeldag met zware 1-4 cijfers gingen winnen op het veld van Eupen. Tegen Racing Genk, dat ook nog niet echt kon overtuigen dit seizoen, gingen de Henegouwers op zoek naar hun tweede zege op rij. Al na amper één minuut was het al raak. Trezeguet ging op wandel vanaf de eigen middenlijn en gaf Bizot het nakijken. Knappe goal van de Anderlechthuurling, de beste man op het veld in de eerste helft. Genk had het meeste balbezit en klom iets na het halfuur op gelijke hoogte. Karelis duwde de 1-1 tegen de netten. Erop en erover? Verkeerd gedacht. Moeskroen toonde zich bijzonder efficiënt en had het geluk aan zijn zijde. Een schot van invaller Viola week af en verdween voorbij een kansloze Bizot in doel.



Zelfde spelbeeld na rust. Genk probeerde wel, maar het speelde veel te traag om Moeskroen uit verband te spelen. Een goal van Karelis werd wel onterecht afgekeurd voor buitenspel. Uitstel van executie, want de Griek bezorgde de Limburgers met zijn tweede van de avond in het slot een punt.



