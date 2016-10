Doelpuntenfestival in dolle eerste helft tussen Kortrijk en Standard kent geen vervolg

Door: redactie

15/10/16 - 19u52

Een doelpuntenfestival, dat kregen de fans in het Guldensporenstadion te zien in de eerste helft. In zeven minuten tijd vielen in het attractieve eerste halfuur maar liefst vier treffers te noteren. Na de pauze was daar dan weer niets van te merken en maakten de vele treffers plaats voor pittige duels. Standard en Kortrijk deelden dan ook de punten na een 3-3-gelijkspel.