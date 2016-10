Mathieu Goedefroy

15/10/16 - 18u31

video

STVV verbreekt vanavond het record van 'grootste vrouwentribune ooit' door maar liefst 1.400 vrouwen naar Stayen te lokken. De club verbreekt zo het record dat Zulte Waregem nog maar twee weken geleden had vastgelegd. Daarvoor had het wel hulp nodig uit originele hoek, want niemand minder dan Bart Hollanders - alias de razend populaire Randy Paret uit de VIER-serie Callboys - maakt zijn opwachting. Straks bij de dames in het stadion, maar nu al bij onze videoman.