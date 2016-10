Niet alleen Diaby, ook deze twee spelers doen frustratie opborrelen bij Clubfans

Door: Glenn Bogaert

15/10/16 - 08u42

Vier nederlagen op tien wedstrijden en een povere 16 op 30, het zijn cijfers die je nu niet meteen verwacht van een landskampioen. Club Brugge ging gisteren in extremis onderuit op het veld van Charleroi en blijft zo enigszins in de hoek zitten waar de klappen vallen. Ook voor de fans van blauw-zwart zijn het barre tijden en een deel van de aanhang lijkt het volledig gehad te hebben met twee spelers die gisteren volgens hen niet voor het eerst door de mand vielen.

Man uit vorm Abdoulay Diaby kreeg de voorbije weken en maanden al geregeld de nodige fluitjes naar het hoofd geslingerd, tot grote ergernis van trainer Michel Preud'homme. Die deed een oproep om de Malinese spits te blijven steunen omdat hij een belangrijke rol speelt voor de ploeg. De Brugse topschutter van vorig seizoen was er gisteren door een blessure niet bij en dus richten de kritisch analyserende fans van de West-Vlaamse club hun pijlen op twee andere spelers die volgens hen niet het gewenste niveau halen: Dion Cools en Boli Bolingoli. De twee youngsters bevolkten gisteren de linkerflank in afwezigheid van de vast tandem De Bock-Izquierdo en konden duidelijk niet echt overtuigen, dat bleek al snel op Twitter.



"Hij doet er niks mee"

En ook de analisten op 'Play Sports' spaarden hun kritiek niet, vooral de bleke Boli Bolingoli werd gefileerd: "Hij is zo'n speler van vlees noch vis. Gert Verheyen haalde het vorig seizoen nog aan: wat brengt hij Club eigenlijk bij? Hij krijgt wel de mogelijkheden en heeft vaak de ruimte, maar hij doet er niks mee", toonde Eddy Snelders zich erg streng. Ook ex-speler van Zulte Waregem en Lokeren 'Fredje' Dupré zag Bolingoli en Cools niet bepaald indruk maken: "Die twee geven een heel nerveuze indruk. Het valt toch wel op dat ze het moeilijk hebben."