Door: redactie

14/10/16 - 22u52 Bron: vtmnieuws.be

video

François Sterchele zal altijd een plaatsje hebben in de harten van de supporters van Club Brugge én Charleroi. De betreurde spits liet in 2008 het leven bij een auto-ongeluk, maar de fans zijn hem nog niet vergeten. Op Mambourg gingen de handen in minuut 23 - het rugnummer van Sterchele - op elkaar en werd de aanvaller luidkeels bezongen.