Mathieu Goedefroy

14/10/16 - 23u21

video

Club Brugge ging vanavond met 1-0 onderuit bij Charleroi, desondanks was de prestatie volgens Michel Preud'homme "bemoedigend". Opmerkelijk was ook dat MPH in het slot van de wedstrijd de jonge Thibault Vlietinck (19) liet debuteren. Onze videoman wilde wel eens weten wat we in de toekomst van de rechtsbuiten mogen verwachten en vroeg Preud'homme zijn jongeling even voor te stellen.