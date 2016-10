Na blessuregolf bij Club zijn nu ook Limbombe, Gedoz en Vormer geveld door buikgriep

Door: redactie

Club Brugge is met een stevig uitgedunde kern naar Charleroi getrokken voor zijn wedstrijd van de tiende speeldag in de Jupiler Pro League. De landskampioen had al zeven geblesseerden in de ziekenboeg en nu ontbreken ook Anthony Limbombe, Felipe Gedoz en Ruud Vormer wegens buikgriep.