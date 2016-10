Bedia zorgt in absoluut slot voor eerste thuiszege in 20 jaar tegen gehavend Club

video Charleroi maakte vandaag een einde aan twintig jaar frustratie. Al die tijd moesten de Carolo's wachten op een thuiszege tegen Club Brugge. Met een goal in de absolute slotfase - kan het mooier? - zorgde Bedia voor de beslissing. Een gehavend blauw-zwart druipt af met een vierde nederlaag in tien wedstrijden (1-0).

Maar liefst tien spelers moest Michel Preud'homme missen in Charleroi. De ziekenboeg puilde al uit en daar kwamen vandaag Vormer, Gedoz en Limbombe met buikgriep bij. De bank zat vol jonkies. "Een probleem als ik straks moet wisselen", stelde Preud'homme. De geschiedenis had de coach van Club wel mee. De laatste nederlaag in Charleroi dateert al van oktober 1996. Na een aarzelende start nam de landskampioen de match in handen, mét kansen. Vossen stuitte op Penneteau, Wesley vond dan weer de lat op zijn weg. De beste kans was voor Vanaken, maar die zag Pennetau uitpakken met een heuse wereldsave. 0-0 bij de rust en daar was vooral Charleroi tevreden mee.



Bij het begin van de tweede helft waren de rollen omgedraaid. Club kwam onder druk te staan, maar knokte zich al snel terug in de match via een sterke Wesley. De Braziliaanse spits maakte alweer indruk met zijn kracht. Alleen de afwerking kon beter, bij élke Bruggeling. Cools en Vanaken misten van dichtbij. Club speelde met vuur en kreeg al een serieuze waarschuwing bij een heerlijke omhaal van Tainmont. In het slot kreeg blauw-zwart alsnog het deksel op de neus. Bedia liet Mambourg ontploffen en zorgde voor de eerste thuiszege in twintig jaar.



Vossen: "Als er één ploeg verdiende te winnen, waren wij het"

"Als je de eerste helft ziet, dan moeten we twee keer scoren", vertelde een teleurgestelde Jelle Vossen. "Dat hebben we nagelaten. In de tweede helft probeerden we op hetzelfde elan door te gaan en heel de wedstrijd hebben we eigenlijk weinig weggeven, maar uiteindelijk moeten we met lege handen naar huis. Dat is balen. Je moet er het maximum uithalen. Het is enorm zuur en ik denk dat we een goede wedstrijd hebben gespeeld. Zeker de eerste helft. We controleerden de wedstrijd en hadden de grootste kansen. Ik denk dat als er een ploeg verdiende te winnen, dat wij het waren. Een gelijkspel was misschien ook wel billijk."



