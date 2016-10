Santini scoort rustig verder bij Caen: "Ik volg Standard nog op de voet"

Stijn Joris

15/10/16 - 08u00

© afp.

De wedstrijden tussen Kortrijk en Standard waren de voorbije drie jaar vaste prik voor Ivan Santini (27). Tot hij in augustus onze competitie verliet voor de Franse Ligue 1. Maar zowel in Kortrijk als in Luik zijn ze de bonkige Kroaat nog niet vergeten. Omgekeerd evenmin.