Genoeg geshopt? Waarom topclubs niet langer zaken doen met Zulte Waregem

Pieter-Jan Calcoen & Niels Poissonnier

14/10/16 - 10u55

Essevee toonde interesse in Raman, Wikheim en Van Der Bruggen. Maar AA Gent wilde van geen deal weten. © kos.

't Is gedaan met goedkope hulp voor Zulte Waregem. De Belgische topclubs zijn immers niet langer geneigd om spelers uit te lenen of te verkopen aan Essevee - het kan verkeren. Vanwaar die ommezwaai?

Drie Buffalo's stonden deze zomer op de verlanglijst van Zulte Waregem. De West-Vlamingen wilden Benito Raman en Gustav Wikheim wegplukken in de Ghelamco Arena, maar de naam die met stip op één stond, was die van Hannes Van Der Bruggen. AA Gent wilde echter niet van een deal met Essevee weten, integendeel zelfs.



AA Gent is het grondig beu dat Zulte Waregem telkens extra scherp voor de dag komt tegen de Buffalo's - vorig seizoen kon Hein Vanhaezebrouck in de competitie geen enkele keer winnen van Dury. Michel Louwagie wijt dat puntenverlies aan de aanwezigheid van jongens als Mbaye Leye, Christophe Lepoint en Dury, die allemaal een verleden hebben in de Arteveldestad.



