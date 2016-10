Koploper Zulte Waregem kleurt samen met Gent topaffiche van het weekend

Door: redactie

Voor de topper van de tiende speeldag in de Jupiler Pro League is het wachten tot zondagnamiddag (14u30), dan gaat leider Zulte Waregem in de Ghelamco Arena op bezoek bij AA Gent.

Voor de Gentenaars kwam de 1-0-nederlaag van bijna twee weken geleden tegen Club Brugge bijzonder hard aan. Het was de vijfde keer op rij dat de Buffalo's het onderspit moesten delven in de 'Slag om Vlaanderen'. Na de wedstrijd namen ze echter vooral de spelleiding op de korrel nadat een strafschopovertreding op Renato Neto niet werd gefloten. Intussen besloten de Gentenaars om scheidsrechter Alexandre Boucaut te wraken. Zulte Waregem geraakte in eigen huis dan weer niet verder dan een 1-1-gelijkspel tegen Charleroi en zag zo Anderlecht in de stand naderen tot op twee punten.



Na de interlandbreak openen Charleroi en een door blessures geteisterd Club Brugge morgenavond (20u30) de debatten. Dat is steevast een lastige verplaatsing voor Club, dat na een negen op negen opgeklommen is naar de derde plaats in de stand. Met zestien stuks tellen de Bruggelingen bovendien evenveel punten dan de Carolo's. De voorbije twee seizoenen eindigde het duel in de reguliere competitie telkens op een scoreloos gelijkspel.



Zaterdagavond (18u) gaat Standard de strijd aan voor een plaats in de top zes op bezoek bij KV Kortrijk, om 20u30 staat Racing Genk voor de verplaatsing naar Moeskroen. De Genkenaars knoopten pas vorige speeldag weer aan met de zege na een eerdere nul op negen. Om 20u staan er met Sint-Truiden - Westerlo en Waasland-Beveren - Eupen twee duels in de kelder van het klassement op het programma. De Waaslanders hopen met puntengewin in eigen huis de rode lantaarn, die ze vorige speeldag van Westerlo kregen, reeds door te geven.



Zondagavond (18u) ontvangt Anderlecht Sporting Lokeren, waar Georges Leekens weer wat ademruimte gekregen heeft dankzij de 2-1-zege tegen Kortrijk. Paars-wit wil voor eigen publiek dan weer eerherstel na de smadelijke 1-2-nederlaag tegen Westerlo in de laatste thuiswedstrijd. Vorige speeldag pakte Anderlecht in de Clasico wel de volle buit door op Standard met het kleinste verschil te gaan winnen. Om 20u sluiten KV Mechelen en KV Oostende deze tiende speeldag af, vanaf dinsdag is het dan weer tijd voor Europees voetbal.