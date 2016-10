Timothy Derijck droomt voorzichtig van Rode Duivels: "Je mag nooit iets uitsluiten"

Door: redactie

13/10/16

video Zulte Waregem prijkt als fiere leider helemaal bovenaan in de Jupiler Pro League met Timothy Derijck als een van de exponenten voor dat succes. Iets wat in Nederland ook niet onopgemerkt is gebleven. Voor de camera van Omroep West durfde Derijck zelfs voorzichtig dromen van een plek bij de Rode Duivels.

Timothy Derijck moet centraal achterin het slot op de deur vormen en met drie doelpunten in negen wedstrijden pikt hij ook geregeld zijn doelpunt mee. Derijck groiet zo naar zijn beste vorm toe die hij in zijn laatste seizoen bij ADO Den Haag ook al te pakken had. "Ik voel me hier erg thuis en ik krijg ook vertrouwen van iedereen. Dat is ook heel belangrijk voor mij."



Gevraagd of hij ook een selectie voor de Rode Duivels ambieert, beseft Derijck ook wel dat het momenteel een bijzonder moeilijke opgave is. Toch wil hij de deur op een kier houden. "Op dit moment is het heel moeilijk, maar als het goed blijft gaan met de club en mezelf dan moet je nooit iets uitsluiten. We zullen het wel zien, maar er is enorm veel talent bij België. Zowel voorin, achterin als op het middenveld. Dat er heel veel concurrentie is, is wel duidelijk."